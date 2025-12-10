В Подмосковье открылась выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия»

В государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина усадьба Большие Вяземы работает выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия». Это передвижная выставка одной из святынь буддизма в России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости выставки смогут увидеть 33 высокоточные страховые копии листов Атласа из фондов Национального музея Республики Бурятия. В целом свод насчитывает 76 картин, выполненных в традиционной буддийской технике тхангка. Эти уникальные иллюстрации раскрывают основы тибетской клинической медицины — от теории и методов лечения до врачебной этики и подготовки лекарей.

Атлас, подготовленный бурятскими ламами в конце XIX — начале XX века — единственная в мире полная копия тибетского подлинника XVII века. Этот бесценный памятник культуры, искусства и науки иллюстрирует тысячелетние традиции врачевания народов Центральной и Восточной Азии. Погружение в мир тибетской медицины — это возможность прикоснуться к древним знаниям о здоровье, гармонии и долголетии.

Выставка будет работать до 28 января 2026 г. 6+

Подробная информация размещена в соцсетях музея-заповедника А. С. Пушкина.

