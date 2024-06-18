В Подмосковье 22 июня откроется выставка «Эволюция денег в России»

В Рузском краеведческом музее 22 июня начнется выставка «Эволюция денег в России», на которой представят историю русских денег. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

На экспозиции посетители смогут ознакомиться с уникальными экспонатами, а также фактах об их многовековой эволюции. В день открытия для всех желающий будет проведена обзорная экскурсия. Помимо этого, состоится мастер-класс, где гости создадут средневековую монету.

Выставка завершится 21 июля 2024 года. Подробности — на главном туристическом портале Подмосковья.

На базе Рузского краеведческого музея проходят экскурсии, лекции, конференции, круглые столы, обучающие занятия для школьников, программы по профориентации, выставки и многое другое.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.