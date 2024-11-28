В Петербурге выступят лауреаты музыкальной премии «Золотой Граммофон»

16 марта 2025 года в Санкт-Петербургском Ледовом дворце пройдет грандиозное мероприятие: на сцену выйдут два десятка лауреатов премии «Золотой Граммофон» и исполнят самые известные и любимые многими слушателями «Русского Радио» композиции, ставшие знаковыми для своего времени.

Посетителей этого праздничного вечера ожидает незабываемая атмосфера. Концерт в Северной столице соберет лучшие, по мнению «Русского Радио», песни различных лет и предоставит зрителям уникальную возможность насладиться главными хитами российской эстрады на одной сцене.

Премия «Золотой Граммофон» считается одним из главных символов народной любви для артистов. Драгоценная статуэтка от «Русского Радио» достается исполнителям за песни, занявшие верхние строки в соответствующем хит-параде радиостанции, что подтверждается голосованием миллионов слушателей.

16 марта зрителей ждет грандиозное шоу с невероятными современными спецэффектами, уникальными номерами, самыми популярными хитами и, конечно, любимыми артистами, среди которых Лариса Долина, Денис Клявер, Артур Пирожков, Владимир Пресняков, Dabro, Хабиб, Ирина Дубцова, Ирина Нельсон, Александр Панайотов, Дмитрий Маликов, ARTIK & ASTI, Александра Воробьева и другие.