В Петербурге объявлен отбор артистов на «Алые паруса — 2026»

Комитет по молодежной политике Петербурга начал конкурсный отбор артистов для выступления на «Алых парусах — 2026». Заявки принимают до 31 мая, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Победители конкурса выйдут на главную сцену праздника выпускников на Дворцовой площади 27 июня. В программу открытия и закрытия включат сольных исполнителей, творческие коллективы и ведущих, прошедших отбор.

Подать заявку могут участники от 16 до 35 лет включительно. Номинации: вокал и инструментальные номера, коллективы — от дуэтов до биг-бендов, а также профессиональные ведущие торжественных мероприятий. К участию допускаются как выпускники профильных учебных заведений, так и самородки.

В комитете подчеркнули, что главным критерием станет талант и умение работать с большой аудиторией, а не возраст или число подписчиков в соцсетях.

«Мы ищем искренние лица и уникальные номера. «Алые паруса» – это визитная карточка Петербурга, и мы хотим, чтобы в ней звучали голоса нашей талантливой молодежи. Это не шоу одного дня, это старт большой сцены для ребят», — прокомментировали начало конкурсного отбора в комитете.

Прием заявок продлится до 31 мая 2026 года. Подать их можно по ссылке, указанной организаторами.

