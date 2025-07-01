В Петербурге историческое здание Конюшенного ведомства получит новую жизнь

В ближайшем будущем в Санкт-Петербурге появится новое культурное пространство для всей семьи. Летом 2025 года власти планируют утвердить план восстановления старинного Конюшенного ведомства, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Многие архитекторы в разные времена меняли облик этого важного для города здания. Теперь, по указанию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, исторический вид памятника будет восстановлен.

«Создадим там общественное пространство с музеем и выставочными залами. Уверен, что Конюшенное ведомство станет новым культурным центром нашего города», — заявил Беглов.

После ремонта и восстановления исторического облика, в старинных стенах разместятся концертные залы, детские пространства, кафе, рестораны и даже литературный клуб. Один из первых архитекторов Петербурга Николай Гербель создал план Конюшенного ведомства еще в 18 веке. Его идеей было здание, окруженное по периметру павильонами, которые сохранились и до наших дней.

В настоящее время жители и гости Северной столицы могут оценить талант Гербеля, глядя на южные корпуса ведомства, выходящие на Конюшенную площадь. Первый этаж, стены и кирпичная кладка — все это его работа. Также Гербель создал скульптуру коня на шаре, которая украшала купол северного павильона в 18 столетии. Эксперты решают вопрос о том, чтобы скульптуру тоже вернуть на историческое место.

Ранее сообщалось, что архитектурное бюро «Студия 44» уже провело научные изыскания и подготовило эскизный проект восстановления и приспособления комплекса.