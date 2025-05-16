В Петербурге провели комплексное обследование исторического храма на Конюшенной

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Церковь Спаса на Конюшенной обследовали перед реставрацией

В Петербурге специалисты провели техническое обследование церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади. Как сообщили в городском управлении инвентаризации и оценки имущества, эксперты оценили состояние строительных конструкций и выдали рекомендации для разработки проекта противоаварийных мероприятий и консервации объекта, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Ранее сообщалось, что обследование включает химико-технологические исследования материалов, фиксацию дефектов, анализ деформаций и оценку состояния фундамента.

Объект входит в состав Конюшенного ведомства, реставрацию которого недавно одобрили на совете по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга.

Архитектурное бюро «Студия 44» уже провело научные изыскания и подготовило эскизный проект восстановления и приспособления комплекса.