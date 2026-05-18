В Павловском Посаде прошел отчетный концерт трех коллективов

Отчетный концерт танцевальных коллективов «Феерия» и «Дворяночка», а также вокальной студии «Ностальгия» прошел 17 мая в Доме культуры «Большедворский» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зрителям представили программу, объединившую более 40 хореографических и вокальных номеров. На сцене выступили участники разных возрастов — от детей до представителей старшего поколения. Концерт стал финалом творческого сезона и собрал полный зал гостей.

Коллектив «Феерия» работает с 2008 года под руководством Ирины Ирвачевой. В нем занимаются девочки от 7 до 17 лет. За 18 лет поставлено свыше 40 номеров — среди них «Бабл гам», «Горевала», «Нити вселенной» и другие. Участница коллектива Валерия поделилась впечатлениями:

«Мы все очень дружные, нас объединяет желание создавать красоту в танце, участвовать в концертах и конкурсах. Этот сезон завершен, и мы готовимся к следующему», — рассказала она.

Вокальная студия «Ностальгия» действует с 2013 года. Руководитель Ольга Титова отметила, что коллектив активно участвует в городских мероприятиях и гастролирует по округу.

«За 13 лет мы стали настоящими друзьями. Наш коллектив любят и ценят, и это вдохновляет нас продолжать», — подчеркнула Титова.

Танцевальная группа «Дворяночка», созданная в 2020 году под руководством Людмилы Чистяковой, выступает в рамках программы «Активное долголетие». Участницы исполняют зажигательные танцы в стиле зумба и регулярно выходят на сцену городских и областных мероприятий.

Концерт прошел в теплой семейной атмосфере. Артистов поддержали родные и друзья, а творческий вечер стал ярким подтверждением активной культурной жизни Павловского Посада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.