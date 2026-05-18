Ансамбль Истоки из Подольска победил на Всероссийском конкурсе в Туле

Фольклорный ансамбль «Истоки» из Подольска стал лауреатом Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов, итоги которого подвели 16 мая в Туле. В финал конкурса вышли 60 коллективов из 262 заявок со всей страны, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Отборочный этап фестиваля Центрального федерального округа прошел в Городском концертном зале Тулы. Со сцены прозвучали подлинные народные мелодии и песни в исполнении любительских коллективов. Жюри единогласно отметило высокий уровень мастерства артистов из Подмосковья.

Звание лауреатов с вручением грантов получили только пять коллективов из разных регионов России. В их числе — народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Истоки» из Московской области.

Победа принесла ансамблю почетный статус и финансовую поддержку. Средства направят на пошив новых сценических костюмов и обуви, приобретение музыкальных инструментов, создание концертных программ и организацию гастролей.

Ансамбль «Истоки» создан в 1978 году в Подольске. Руководитель коллектива — заслуженный работник культуры Московской области Елена Бессонова. Участники проводят фольклорные экспедиции по Подольскому краю и Тульской области, самостоятельно шьют костюмы и воссоздают местные песенные традиции. В 1993 году ансамбль получил статус центра традиционной культуры южного Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.