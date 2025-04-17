Фото - © Пресс-служба IX Международного кинофестиваля «17 мгновений...» им. В. Тихонова

В Павловском Посаде пройдет IX международный кинофестиваль им Вячеслава Тихонова

С 24 по 27 апреля в Павловском Посаде состоится IX международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова. В этом году фестиваль приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и к Году защитника Отечества, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проходит с 2017 года на малой родине Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Президент фестиваля — актриса и продюсер Анна Тихонова.

Ежегодно фестиваль объединяет ведущих представителей российской киноиндустрии, артистов театра и кино, режиссеров, продюсеров и начинающих авторов. Главная задача фестиваля — поддержка кинематографистов, создающих качественные многосерийные проекты, фильмы для семейного просмотра и молодежной аудитории.

В рамках IX фестиваля состоятся два киноконкурса: полнометражных фильмов, на который представлено 10 работ включая фильмы из республик Саха (Якутия), Татарстан, Крым, Беларусь и Сербия, а также конкурс сериалов, внеконкурсную программу представят 22 фильма.

Также в программе фестиваля показы ретроспективных фильмов, спектакли, конкурс актёрской песни «Эх, яблочко», творческие встречи, экскурсии, круглые столы и мастер-классы.

Особое внимание в 2025 году уделено патриотическому контенту.

В рамках фестиваля состоятся бесплатные социально-просветительские кинопоказы фильмов с участием Вячеслава Тихонова, ретроспективных картин, фильмов, посвященных Году защитника Отечества.

Кроме того, будет представлена театральная программа, куда вошли спектакли театра «У Никитских ворот» «Всегда ты будешь», Владимирского академического театра драмы «Ополчение невест» и Московского армянского театра Славы Степаняна «Ищу любимую».

Площадками фестиваля станут павловопосадские учреждения культуры, главной из которых остается Дом-музей В. В. Тихонова — современное мультимедийное пространство, где проходят выставки, экскурсии и образовательные мероприятия.

Программа IX Международного кинофестиваля «17 мгновений…» им. В. Тихонова размещена на официальном сайте мероприятия.

Вход на большинство мероприятий — свободный.

Кинофестиваль проводится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, администрации городского округа Павловский Посад и Союза кинематографистов России.

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