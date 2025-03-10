В парке Талалихина Подольска состоится юбилейная пробежка 15 марта

В Подольске 15 марта проведут 200-ю праздничную пробежку и поздравят организаторов сообщества «Дай5» в парке имени Виктора Талалихина, участникам и волонтерам вручат подарки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники сообщества приглашают всех желающих в возрасте 0+ отметить пятилетие со дня его основания. Сбор и разминка назначены на 8:40 у главной сцены. Старт пробежки в 9:00, после ее окончания с юбилеем всех поздравит администрация парка.

В течение недели пройдут традиционные бесплатные мероприятия для всех желающих в возрасте 0+ по системному расписанию парка Талалихина и Детского парка в Климовске.

Группа «Радость движения» под руководством Владимира Васильева приглашает всех активных, молодых душою горожан, достигнувших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, присоединиться к программе «Активное долголетие» и посещать занятия скандинавской ходьбой на территориях парков.

Маленьких посетителей в возрасте будут ждать творческие мастер-классы (поделки из бумаги), а юных любителей рукоделия — увлекательные уроки по вязанию.

На выходных всех желающих в парках будут ждать веселые детские игровые программы.

Вход на активности свободный для всех возрастов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.