В парке «Скитские пруды» пройдут мультпоказы и мастер-классы

С 6 октября по 12 октября в парке «Скитские пруды» г. Сергиев Посад жителей и гостей округа ждут развлекательные, культурно-просветительские и физкультурно-спортивные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

6 октября в 16:00 всех желающих приглашают на мультпоказ в ДЦ «Под Крышей». 7 и 10 октября в 14:00 пройдут настольные игры в ДЦ «Под Крышей». Также 7 и 9 октября пройдут игры в петанк на специальной площадке для петанка. 8 октября в парке пройдут занятия по танцам от клуба «Активное долголетие», в 13:00 состоится лекция «Троицкий собор и рака преп. Сергия Радонежского. История и современность» в ДЦ «Под Крышей», а в 16:00 пройдет практические занятия на свежем воздухе «Юный натуралист». 9 и 11 октября состоится мастер-класс в досуговом центре «Под Крышей». А 10 октября в 11:30 пройдет тренировка «Здоровая спина».

11 октября в 9:00 пройдут еженедельные страты «5 верст», а в 14:00 состоится мероприятие «Донорство крови: просто, важно, необходимо» в досуговом центре «Под Крышей».

12 октября в 14:00 всех желающих приглашают на экскурсию по выставке «Археологическое наследие Сергиева Посада» на главной але парка, а также в 16:00 на мультпоказ в ДЦ «Под Крышей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.