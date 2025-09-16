В парке Подольска 20–21 сентября проведут фестиваль молодежной культуры «Бочка»

В парке имени Виктора Талалихина Подольска 20 и 21 сентября проведут фестиваль молодежной культуры «Маркет «Бочка». На нем все желающие смогут познакомиться с локальными брендами и приобрести авторскую продукцию и изделия ручной работы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Гости фестиваля увидят работы талантливых мастеров, оценят крафтовое производство и оригинальные вещи. На маркете можно будет найти разнообразные вещи от винтажных свитеров и ручной керамики до ремесленного сыра и авторских украшений.

На фестивале проведут творческие мастер-классы, розыгрыши и лотереи Диджеи исполнят свои сеты. Будут работать фудкорт и гастрозоны.

Парфюмерное ателье предложит более 200 ароматов премиум сегмента от уникальных до качественных реплик нишевой парфюмерии. В том числе свечи, диффузоры, аромасаше, крем, спреи, автопарфюм, парфюм.

На одном из стендов представят коллекцию теплых вещей для детей с оригинальной вышивкой. Для взрослых мастерская предложит вязаные носки, шапки, снуды, бактусы, варежки и митенки из теплой полушерсти и 100% мериноса.

Вход свободный для всех желающих в возрасте 0+. Маркет будет работать с 12:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.