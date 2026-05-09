В парке Павловского Посада прошел концерт детских творческих коллективов города

9 мая в городском парке Павловского Посада под открытым небом собрались жители и гости городского округа, чтобы приятно провести время в такой значимый праздник для нашей страны, передает пресс-служба муниципалитета.

Музыка, песни, улыбки и атмосфера единства царили сегодня на мероприятии. Детские творческие коллективы дарили зрителям тепло и отличное настроение. Было видно, как артисты вкладывают душу в свое выступление, а зрители отвечают им благодарностью и аплодисментами. Особенно трогательно зрители встречали песни военных лет в исполнении юных артистов. Многие собравшиеся старшего поколения с удовольствием подпевали нашим вокалистам.

После младших артистов на сцену вышли взрослые творческие коллективы городского округа. Приглашаем вас в городской парк, чтобы вместе отметить День Победы — праздник мужества, памяти и гордости за наш народ. Давайте почтим память героев, поблагодарим ветеранов и разделим радость этого великого дня вместе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.