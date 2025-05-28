В парке Одинцова прошел фестиваль русской культуры

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел фестиваль русской культуры — на площадках Лазутинки проводили уникальные активности: мастер-классы по росписи досок, шоперов и деревянных ложек, а также созданию цветочных композиций, национальные игры и соревнования, армрестлинг и гиревой турнир. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В специально оборудованной чайной зоне гости праздника познакомились с разнообразием традиционных российских чаев.

Памятные сувениры и подарки посетители приобрели на ярмарке народного творчества, где местные мастера представили изделия ручной работы.

Кульминацией вечера стала концертная программа с участием музыкантов и исполнителей, исполняющих традиционные русские песни и танцы.

Большую помощь в проведении фестиваля русской культуры оказали «Волонтеры Подмосковья». Ребята помогали проводить мастер-классы, регистрировали участников, координировали гостей праздника, помогали в чайной зоне и щедро делились отличным настроением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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