В парке имени Воробьева Луховиц пройдут спортивные забавы и мастер-класс
Фото - © Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Луховицы
В субботу, 15 марта, в луховицком городском парке, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева, состоится развлекательная программа, сообщает пресс-служба администрации округа.
К участию приглашаются жители и гости города Луховицы — семьи с детьми. Организаторами программы выступают команда этого общественного пространства, а еще аниматоры и волонтеры Дома культуры «Старт».
Весенний праздник стартует в центральной части парка в 12:00. Сначала для участников состоится спортивная программа «Весенние забавы».
«Дети на свежем воздухе побегают в компании родителей и волонтеров, весело и с пользой проведут время за подвижными играми», — анонсировал событие директор Дома культуры «Старт» Алексей Деревянко.
В 12:30 начнется творческий мастер-класс «Весеннее настроение».
Праздник завершится игрой «Спортивная весна». Она стартует в 12:50.
Мероприятия пройдут по губернаторской программе «Парки Подмосковья». Участие свободное (0+).
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.
«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.