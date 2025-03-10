В парке имени Воробьева Луховиц пройдут спортивные забавы и мастер-класс

В субботу, 15 марта, в луховицком городском парке, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева, состоится развлекательная программа, сообщает пресс-служба администрации округа.

К участию приглашаются жители и гости города Луховицы — семьи с детьми. Организаторами программы выступают команда этого общественного пространства, а еще аниматоры и волонтеры Дома культуры «Старт».

Весенний праздник стартует в центральной части парка в 12:00. Сначала для участников состоится спортивная программа «Весенние забавы».

«Дети на свежем воздухе побегают в компании родителей и волонтеров, весело и с пользой проведут время за подвижными играми», — анонсировал событие директор Дома культуры «Старт» Алексей Деревянко.

В 12:30 начнется творческий мастер-класс «Весеннее настроение».

Праздник завершится игрой «Спортивная весна». Она стартует в 12:50.

Мероприятия пройдут по губернаторской программе «Парки Подмосковья». Участие свободное (0+).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.