В парке «Авангард» в Электростали пройдут концерты и тренировки

Мероприятия с мастер-классами, спортивными тренировками и концертом пройдут с 14 по 17 мая в парке «Авангард» в Электростали. Для жителей подготовили программы для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четверг, 14 мая, в 12:00 в павильоне парка состоится мастер-класс по вокалу под руководством Анны Балашовой. Участники смогут попробовать себя в вокальном искусстве вне зависимости от уровня подготовки. В 15:30 на спортивной площадке пройдет открытая тренировка по легкой атлетике.

В пятницу в 9:00 на спортивной площадке начнется утренняя разминка. Вечером, с 16:00 до 17:00, здесь же проведут открытую тренировку по тхэквондо.

В субботу в 9:00 стартует традиционная пробежка «5 верст». В 12:00 в павильоне состоится детская программа «Ягушины забавы» с интерактивными играми. С 14:00 до 15:00 гости смогут познакомиться с китайским чаем, попробовать разные сорта и узнать основы чайной церемонии.

В воскресенье, 17 мая, в 12:00 в павильоне пройдет концерт «Радость жизни!». Перед зрителями выступят детский ансамбль «Полянка» и коллектив «Певуньи». Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.