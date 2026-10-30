В парках Воскресенска проведут экскурсии и занятия по северной ходьбе

Парки Воскресенска подготовили для жителей и гостей округа игровые, спортивные и творческие мероприятия со 2 по 8 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей проведут игровую программу на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне мастер-классов. Участников клуба «Активное долголетие» ждут занятия по северной ходьбе с преподавателем. В лабиринте состоятся занятия по рубке шашкой «Казарла» (12+).

На экскурсии «Жемчужина Воскресенска» (12+) расскажут об уникальной восьмилучевой системе, судьбах владельцев и обитателей усадьбы, союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы. Участие — по предварительной записи.

Также по записи пройдут интерактивные программы с мастер-классами «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», программа «Древний мир» и другие (6+). Запись на программы и экскурсии — по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии и мастер-классы доступны онлайн: https://clck.ru/3A4XMA.

В парке «Москворецкий» во вторник проведут детскую программу «Игровой калейдоскоп». Посетители также смогут сыграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме состоится «Веселая зарядка» для малышей (0+), а также спортивная программа для детей.

В четверг пройдут мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательная беседа «А знаете ли вы?» (0+). Дети изготовят поделки из подручных материалов в разных техниках и узнают новое из различных областей знаний.

Мероприятия могут отменить или перенести из-за погоды. Изменения будут отражены в афишах.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.