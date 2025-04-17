В парках Реутова пройдут спортивные и творческие мероприятия

В ближайшие дни в парках Реутова пройдут интересные события для всех, кто любит спорт, творчество и активный отдых? сообщили в пресс-службе округа.

В четверг, 17 апреля, в Центральном парке можно будет посетить утренние занятия стретчингом с Марией, а днём — творческий мастер-класс от библиотеки и подвижные игры. В этот же день в парке «Фабричный пруд» состоится танцевальная программа в ретро-стиле и ещё один мастер-класс для любителей рукоделия.

В субботу, 19 апреля, любителей бега ждут тренировки с сообществами «БелкиRunners» и «5 вёрст», а также занятие по скандинавской ходьбе. Это отличная возможность не только укрепить здоровье, но и познакомиться с единомышленниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.