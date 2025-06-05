В парках Подмосковья пройдут мероприятия к 226-летию со дня рождения Пушкина

6 июня в России отметят 226-летие со дня рождения выдающегося русского писателя Александра Пушкина. В честь этого события в парках Подмосковья пройдут тематические мероприятия, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Парк «Захарово», Одинцовский г. о., в 12:00 приглашает на интерактивную экскурсию «Ожившие сказки или прогулка в Лукоморье», развлекательно-познавательную программу «Игры пушкинской поры» и литературную игру-викторину «По сказкам А. С. Пушкина».

В городском парке, г. о. Солнечногорск, в 16:00 пройдет музыкально-литературная гостиная «Строки в парке». В вечерней программе гостей ждет концертная программа «Как упоительны в России вечера».

Парк им. И. Г. Воробьева, м. о. Луховицы, в 16:00 приглашает на викторину по сказкам писателя, мастер-класс «Портрет А. С. Пушкина» и конкурс по произведениям классика.

Парк Сказок, г. о. Люберцы, в 16:00 откроет выставку «Великий Пушкин» и открытый микрофон «Вечер романсов». Затем можно посетить мастер-класс по стихосложению и анимационную программу «В гостях у Пушкина».

Парк «Принарский», г. о. Серпухов, в 17:30 проведет квест «Там на неведомых дорожках» и иммерсивный театр «У Лукоморья», а также для всех желающих откроют литературную гостиную.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.