В парках Подмосковья 8 тысяч человек отметили День космонавтики

Общеобластной «Фестиваль космических чудес» прошел 11 апреля в 83 парках Подмосковья и собрал около 8 тысяч гостей. Жители приняли участие в шествиях, мастер-классах, лекциях и концертах, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Центральной площадкой праздника стали парки разных городов региона. В Центральном парке Королева посетители собрали макет ракеты из подручных материалов, побывали на астроуроке «Шаг в космос», мастер-классе «Солнечная система» и выставке «История освоения космоса». Праздник завершился концертной программой.

В парке культуры и отдыха Жуковского состоялся показ фильма «Гагарин. Первый в космосе» и анимационная программа «Центр управления полетами» для детей. Гости также увидели электрофизическое представление и приняли участие в конкурсе космических поделок.

В парке Мира в Мытищах прошли космическая дискотека, мастер-класс по робототехнике, костюмированное шествие и квест «Тайна третьей планеты». В Свердловском парке Лосино-Петровского посетители читали стихи о космосе, участвовали в квест-игре и тематической лекции, а также мастерили ракеты.

Музыкально-поэтическую программу и творческие мастер-классы подготовили в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Там же открылась фотовыставка «Первый: путь к звездам», посвященная Юрию Гагарину. Мероприятия прошли при информационной поддержке профильного министерства и АНО «МосОблПарк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.