В парках Подмосковья 25 апреля пройдет фестиваль «Весенняя перезагрузка»

Общеобластное мероприятие «Весенняя перезагрузка» состоится 25 апреля более чем в 80 парках Подмосковья. Для гостей подготовили концерты, экоплощадки, велозаезды и мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот день в парках региона откроются интерактивные экологические площадки, пройдут концертные программы и творческие мастер-классы. Жители смогут присоединиться к велозаездам «Весенние тропы», поучаствовать в соревнованиях по спортивному ориентированию и посетить тематические экскурсии.

В Раменском городском парке запланированы концерт, праздничная дискотека и выставка техники МЧС и ЖКХ. Для детей подготовили анимационную программу и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, также пройдет обзорная экскурсия по территории парка.

В парке «Сестрорецкий» в Клину откроют мотосезон и проведут концерт «Клин рок сити». Гости смогут выступить в зоне открытого микрофона, поучаствовать в проекте «Рисунки на деревьях» и мастер-классе по зумбе.

В Дубне в парке «Набережная им. Д.И. Менделеева» заработает экоплощадка «Зеленая планета» с викторинами, лекциями и квестами. Посетителей ждут велозаезд, научное представление, чайная станция с трехметровым надувным самоваром, соревнования по спортивному ориентированию и экологическая дискотека.

В усадьбе Кривякино в Воскресенске пройдет театрализованная программа, акция по сбору вторсырья и открытие фонтанов. В парке имени В. Талалихина в Подольске организуют шествие трудовых коллективов, сбор крышек, смотр коммунальной техники и концертную программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.