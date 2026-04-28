В парках Коломны и Озер пройдут культурные и спортивные акции 29 апреля-2 мая

Парки Коломны и Озер на этой неделе подготовили спортивные тренировки, забеги и программу о традициях народов России. Мероприятия пройдут с 29 апреля по 2 мая на нескольких площадках округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 29 апреля, в парке «Сосновый бор» в Озерах состоятся разминка и пробежка для любителей активного образа жизни. В этот же день в парке Мира в Коломне проведут открытую тренировку по футболу и игры в настольный теннис.

В четверг, 30 апреля, и в выходные дни в парках продолжатся спортивные и досуговые мероприятия. В субботу, 2 мая, в парке Мира организуют забег на 5 километров по размеченной трассе и коллективную тренировку.

Отдельная программа выходного дня будет посвящена культуре народов России. Для гостей подготовили мастер-классы по росписи в стиле традиционных промыслов, этнографическую выставку, интерактив «Скатерть-самобранка: вкусы России», а также тематические игры и квизы.

Мероприятия пройдут в парке Мира, парке «Сосновый бор» и сквере имени В. А. Зайцева в Коломне. Вход свободный, 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.