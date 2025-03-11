В парках Каширы пройдут спортивные занятия на этой неделе

Каждую неделю в парках Каширы организуются разнообразные мероприятия, которые становятся настоящим центром притяжения для жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Системное расписание, подготовленное сотрудниками парков, предлагает множество интересных активностей для всех возрастов, в соответствии с губернаторской программой «Парки Подмосковья». Это прекрасная возможность для семейного отдыха, общения и творчества.

«Мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе, с 10 по 16 марта», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.

Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-класс можно в тг-канале парка: https://t.me/kashirapark. Ознакомиться с подробной афишей мероприятий округа можно в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт» по ссылке: https://t.me/kashirakultura.

Отмена мероприятий возможна из-за погодных условий.

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.