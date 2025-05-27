В Орехово-Зуеве пройдет фестиваль народных промыслов «Мастер и Мастерица»

IV фестиваль декоративно-прикладного творчества и народных промыслов «Мастер и Мастерица» пройдет в Орехово-Зуевском городском округе 29 июня, сообщает пресс-служба администарции горокруга.

Гостей ждет выставка работ декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, тематические площадки и мастер-классы, конкурс творческих работ, модный показ работ участников фестиваля, выставка мастеров с изделиями ручной работы.

Заявки на участие в фестивале принимаются на почту mbyk_ddk@mail.ru до 25 июня. Количество мест на участие в выставке-ярмарке фестиваля ограничено.

Мероприятие пройдет 29 июня по адресу: д. Демихово, Демиховский Дворец культуры, ул. Заводская, 8. Начало в 12.00.

Главная цель фестиваля «Мастер и Мастерица» — популяризация ручного труда, тиражирование декоративно-прикладного и народного художественного творчества, приобщение к ценностям мировой культуры и искусства.

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