В Орехово-Зуеве 24 мая стартует театральный фестиваль «Морозов»

Жителей и гостей Орехово-Зуевского округа приглашают окунуться в мир театра. В Орехово-Зуеве начинается VI театральный фестиваль «Морозов». Главной площадкой традиционно станет сцена исторического Зимнего театра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль откроется 24 мая спектаклем-антиутопией Народного драматического театра «Сезон Меланхолии», основанным на произведении А. Островского «Таланты и поклонники». Эта премьера приурочена к 65-летнему юбилею НДТ (возрастное ограничение 6+).

25 мая в Парке 30-летия Победы пройдет уличный фестиваль детских театральных коллективов (возрастное ограничение 6+). В этот же день Московский областной театр драмы и комедии покажет лирическую комедию «Все будет хорошо» по пьесе Н. Птушкиной (возрастное ограничение 12+).

27 мая состоится мастер-класс по актерскому мастерству «Сеанс практики» для театральных коллективов (возрастное ограничение 12+). Его проведет режиссер НДТ «Зимний театр» Николай Постнов (выпускник ГИТИСа, участник фестиваля TERRITORIЯ).

Более подробную информацию о времени и месте проведения мероприятий смотрите в афише.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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