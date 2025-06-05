В округе Пушкинский прошел семейный спортивный фестиваль «Цитрус»

Второй фестиваль «Цитрус» собрал в Центральном парке Пушкина более двух тысяч зрителей. На мероприятии было организовано 60 тематических площадок и активностей, 55 творческих номеров, задействованы 40 спортивных, культурных и бьюти-сообществ округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Организаторы фестиваля — сообщество «Творческие многодетные семьи» при участии «ВелоПушкина». Этот проект реализуется в округе уже второй год при поддержке администрации муниципалитета и целой плеяды деловых и социальных партнеров, друзей фестиваля, которые разделяют любовь к творчеству.

«Чуть-чуть подвела погода, но это непредсказуемо. Несмотря на это, народа много, не испугались люди, участвуют в конкурсах. Много новых зон у нас в этом году, новых участников», — рассказала руководитель сообщества «Творческие многодетные семьи» Екатерина Неженцева.

«Цитрус» — это возможность в одном месте попробовать себя в разных сферах деятельности, познакомиться с различными объединениями, студиями, сообществами округа. Партнеры фестиваля подготовили мастер-классы, лекции, открытые тренировки, соревнования, фотозоны, выставки. Из необычного — у одного из стендов посетителям фестиваля раздавали трехлетние саженцы кедра. Специалисты питомника из Хотькова привезли в подарок около 1000 штук.

Программа фестиваля

На протяжении всего фестиваля на главной сцене шел концерт, выступали коллективы и студии округа, самые активные участвовали в цитрусовом квесте, посещали все локации, выполняли задания, получали отметки и меняли их на призы. Креативные родители представили свои творения на «Параде колясок», сделали для детей сказочный транспорт. Каждый желающий мог записаться на новые кружки или секции, отдохнуть и даже найти себе пушистого друга. Уже традиционно сообщество «Уютный дом», которое помогает пристроить одиноких животных, организовало свою площадку. Можно было познакомиться с 12 собаками, 5 кошками и даже забрать кого-то из них с собой.

«Если коротко, то „Цитрус“ — это про семью, про любовь, про детей — про все, что ценно для каждого из нас. В этом году праздник получился очень легким и ярким, как все, к чему свои золотые руки, добрые сердца и безупречный вкус прикладывают творческие многодетные мамы Пушкинского. Вообще я очень люблю разного рода фестивали: музыкальные, театральные, гастрономические. Это всегда особая атмосфера, которую сложно передать словами, надо просто прийти и почувствовать!» — поделилась впечатлениями уполномоченный главы округа Нина Ушакова.

В прошлом году фестиваль «Цитрус» прошел впервые. Учитывая отклик и резонанс, который он вызвал у посетителей, было принято решение сделать его ежегодным.

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