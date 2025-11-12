В округе Пушкинский пройдет молодежный театральный фестиваль

С 17 по 22 ноября состоится финальный тур молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского» на трех площадках Пушкинского г. о. В программе фестиваля примут участие 14 спектаклей молодежных театров из Москвы, Московской и Ярославской областей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Самой популярной постановкой станет спектакль «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. В год 80-летия Великой Победы, несколько театров покажут свою театральную постановку произведения.

В состав жюри под председательством театрального педагога и художественного руководителя Московского драматического театра «Постскриптум» Сергея Афанасьева войдут профессор Борис Чертов, театральный критик, журналист и театровед Елена Езерская, заслуженная артистка Московской области Екатерина Житарь и заслуженный артист Московской области Игорь Ильин.

В рамках фестиваля запланировано проведение театральных акселераторов для участников театральных коллективов и для руководителей молодежных театров. В программе предусмотрены лаборатория инклюзивных театров, которую проведет заслуженный артист Московской области Игорь Ильин, и опен-кол «Патриотическая пьеса для молодежного театра» от писателей Галины и Павла Барышниковых, где будет презентована книга с патриотическими пьесами и инсценировками, рекомендованными для постановки в юношеских коллективах.

На закрытии фестиваля 22 ноября в ДК «Пушкино» состоится памятный вечер, посвященный 90-летию советского и российского композитора Геннадия Гладкова. Перед юными участниками фестиваля выступят артисты Театра Геннадия Гладкова во главе с заслуженным артистом РСФСФ Леонидом Серебренниковым.

Обращаем внимание, что посещение всех мероприятий фестиваля бесплатное, но необходима регистрация.

Подробная информация о программе фестиваля на сайте

Фестиваль проходит при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства информации и молодежной политики Московской области и администрации Пушкинского г. о.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.