В Одинцовском округе открыли выставку работ мастерской Алексея Шилова

Выставка «Культурный код территории. От линии к форме» открылась в доме культуры «Горки-10» в Одинцовском округе. Экспозиция объединяет 50 работ художников мастерской Алексея Шилова и будет доступна до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме культуры «Горки-10» представлены станковая графика, проекты монументальной живописи, модели скульптур и макеты мемориальных объектов. Выставка «Культурный код территории. От линии к форме» знакомит посетителей с ключевыми проектами мастерской Алексея Шилова.

Среди них — «Моя школа — моя история» и «Краеведческий музей под открытым небом» в Звенигороде. В экспозицию вошли работы, которые легли в основу оформления фасадов, школ, больниц и общественных пространств. Мастерская Алексея Шилова — творческий коллектив, который занимается монументальным искусством и оформлением общественных пространств.

Выставка работает до конца 2026 года по адресу: Одинцовский округ, поселок Горки-10, 25А. Вход свободный, возрастная маркировка — 0+.

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