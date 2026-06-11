В Одинцовском округе 12 июня пройдет ярмарка в музее Звенигорода

Праздничная программа пройдет 12 июня в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском округе. Гостей ждут ярмарка изделий ручной работы и мастер-класс по созданию акварельной открытки, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На «Ярмарке мастеров» под открытым небом в музейном дворике соберутся ремесленники и авторы уникальных изделий со всего Подмосковья. Посетителям предложат керамику и посуду, украшения ручной работы, текстиль и вязаные вещи, декор для дома, игрушки, крафтовые угощения и фермерские продукты. Гости смогут пообщаться с мастерами и узнать о секретах их ремесла. Ярмарка начнет работу в 11:00. Возрастное ограничение 0+.

В Звенигородском манеже в 13:00 стартует мастер-класс «Звенигородская акварельная открытка» для участников с любым уровнем подготовки. Под руководством художника участники освоят основы скетчинга, попробуют технику «по-мокрому» для создания мягких цветовых переходов и научатся работать с пространством. Возрастное ограничение 6+.

Подробная информация опубликована на сайте Звенигородского музея-заповедника.

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