В Ногинске прошел отчетный концерт Дома культуры

Ежегодный отчетный концерт Районного Дома культуры состоялся 1 июня в Ногинске Богородского округа в Международный день защиты детей. Программа под названием «Дерево дружбы» была посвящена Году единства народов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В районном Доме культуры Ногинска 1 июня подвели итоги творческого сезона. Концерт прошел в праздничной атмосфере и объединил зрителей разных возрастов. В этом году программу назвали «Дерево дружбы» — она была посвящена Году единства народов России.

На сцене представили вокальные и хореографические номера, в которых переплелись разные музыкальные и танцевальные традиции. Творческие коллективы и воспитанники Дома культуры показали лучшие номера сезона, подарив зрителям яркие эмоции и теплую атмосферу.

Организаторы отметили, что коллективы продолжат активную работу. Впереди — новые репетиции, выступления и участие в фестивалях, которые станут продолжением творческого сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.