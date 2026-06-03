Сильный пожар вспыхнул в поселке Измайлово Ленинского округа

По предварительным данным, огонь охватил склады или гаражи.

В Сети появились фотографии с места происшествия. На них изображен густой черный дым, который поднимается над горящим зданием. В кадре виден сильный огонь.

При этом рядом с горящим помещением припаркованы автомобили. Также, судя по фото, здесь много людей.

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