Песков раскрыл, зачем продолжается СВО

Специальная военная операция продолжается для того, чтобы не было таких атак, которая была совершена на Санкт-Петербург 3 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он добавил, что ответы на удары украинских боевиков будут носить системный характер. Они уже являются таковыми.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сказал, что украинские боевики атаковали инфраструктуру в Кронштадте, Красносельском и Кировском районах города. Были повреждены некоторые объекты.

Погибших нет. В Петербурге работает оперштаб.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.