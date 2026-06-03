Мальдивы только снятся: турагент кинула около сотни туристов на 30 млн рублей

В Сети распространяются жалобы клиентов, а также сотрудников казанского турагентства, которое кинуло сотни клиентов на общую сумму 30 млн рублей. Его владелица брала деньги с туристов, но Мальдивы им теперь только снятся.

Жалобы клиентов заполонили Сеть. Они заплатили деньги, но поездки так и не состоялись, а средства возвращать турагентство не спешит. В компании заявили, что все дело в финансовых трудностях, которые возникли из-за действий агентов.

Однако турагенты выступили с обращением в социальных сетях. Они заявили, что все полученные от клиентов деньги передавались лично в руки владелице турагентства и под камерами, а безналичные средства она получала на личные счета.

Они назвали обвинения в сторону турагентов лживыми и необоснованными. По мнению бывших сотрудников, владелица делает все, чтобы пустить пыль в глаза клиентам. Агенты намерены привлечь ее к ответственности.

«Дорогие туристы, просим вас не переводить никакие доплаты, а также не оформлять новые договора. Просим вас не заключать никаких соглашений и не писать заявлений на возврат», — заявили агенты.

Они намерены перевести конфликт из гражданско-правового поля в уголовное. Всех пострадавших просят обращаться в полицию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.