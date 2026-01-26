В Ногинске показали балет «Щелкунчик» к 250-летию Гофмана

Балет «Щелкунчик» Петра Чайковского представили 24 января на сцене Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске в честь 250-летия Эрнста Теодора Амадея Гофмана, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Показ балета «Щелкунчик» прошел в Ногинске на сцене Московского областного театра драмы и комедии. Постановку представил Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

Мероприятие приурочили к 250-летию со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана — немецкого писателя, композитора и художника, автора сказки «Щелкунчик и Мышиный король», по мотивам которой создан знаменитый балет.

Главные партии исполнили лауреат всероссийского конкурса Гликерия Мурашкина (Маша), ведущий солист Георгий Сорокин (Принц Щелкунчик) и мастер сцены Антон Косинов (Дроссельмейер).

Балет «Щелкунчик» традиционно входит в программу рождественских и новогодних праздников. В этом сезоне артисты театра «Русский балет» выступили с этим спектаклем перед 25 тысячами зрителей в городах Московской и Калининградской областей, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Поволжья и Ростовской области.

Сказка Гофмана была написана в 1816 году и стала одной из самых известных детских историй. В 1892 году Петр Чайковский создал по ее мотивам балет, премьера которого состоялась на сцене Мариинского театра в Петербурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.