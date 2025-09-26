В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Современная музыка»

В Нижнем Новгороде 25 сентября стартовал фестиваль «Современная музыка: к 80-летию Великой Победы». Основная часть мероприятий развернется на сцене Пакгаузов, а финальный концерт состоится в Нижегородском театре оперы и балета, сообщает pravda-nn.ru .

В день рождения Дмитрия Шостаковича, 25 сентября, в Пакгаузах прозвучала его знаменитая «Ленинградская симфония», ставшая главным музыкальным подарком для гостей, посетивших открытие II фестиваля «Современная музыка».

В рамках фестиваля, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась нижегородская премьера «Шести монологов из „Jedermann“ Гофмансталя» Фрэнка Мартена. Произведение исполнил оркестр La Voce Strumentale Нижегородского государственного академического театра оперы и балета под руководством главного дирижера театра Дмитрия Синьковского.

Он, демонстрируя виртуозность, сумел разместить на камерной сцене Пакгаузов симфонический оркестр в полном составе (100 человек) и даже сам взял в руки скрипку, восхитив ценителей музыки. В качестве солиста выступил Александр Воронов, который специально для нижегородской публики перевел свою партию с немецкого языка на русский.

Кульминацией вечера стало исполнение легендарной Седьмой симфонии Шостаковича, гимна блокадного Ленинграда, ставшего символом жизни и Победы для всего мира. Дирижер давно мечтал исполнить эту симфонию в полном составе оркестра.

Музыканты в этот вечер поразили слушателей мощным, проникновенным и глубоким звучанием. В финале публика стоя аплодировала музыкантам, долго не отпуская их со сцены. Кроме того, в вестибюле концертного Пакгауза открылась фотовыставка «Город оперы и балета», созданная известным нижегородским фотографом Аликом Якубовичем.

Экспозиция, приуроченная к 90-летию театра оперы и балета, раскрывает закулисную жизнь театра. Фотограф на протяжении полугода снимал артистов на репетициях, в коридорах, гримерках и курилке. Вторая часть выставки откроется 24 октября в фойе театра, в день его юбилея. К этой дате будет издан фотоальбом, включающий 120 работ мастера.

Фестиваль приготовил для зрителей насыщенную и разнообразную программу концертов.

