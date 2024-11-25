В нацпремии «Радиомания» победил проект «Песня на войне»

Телерадиокомпания «АНО „ТРК Крым“» одержала победу в одной из номинаций национальной премии «Радиомания», опередив всех соперников, и увезла с собой на полуостров награду «Золотой микрофон», сообщает «Глагол» .

В этой премии она заявила о себе в номинации «Музыкальная программа» с проектом «Песня на войне». Он стал результатом сотрудничества компании с агрегатором СМИ2 и направлен на популяризацию фронтовой музыки и поэзии специальной военной операции.

Директор одного из крупнейших независимых новостных агрегаторов СМИ2 Юрий Белоусов, поздравляя своих коллег, отметил, что песни звучали как в штабах, так и в окопах. Именно радио стало первым и единственным источником, предоставляющим возможность выхода в эфир артистам. Накануне проект «Песня на войне» получил одобрение от министра культуры России Ольги Любимовой, которая встретилась с его участниками.

«И уже сегодня „Песня“ становится победителем национальной премии „Радиомания“. Я рад, что наша общая работа была оценена по достоинству!» — заключил Белоусов.