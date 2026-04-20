В Наро-Фоминском округе открыли выставку об эволюции денег

Выставка «Свидетели эпохи» открылась в Верейском историко-краеведческом музее Наро-Фоминского округа. В экспозиции представлены монеты и банкноты от XIV века до 1947 года, а также материалы о покупательной способности рубля в разные периоды. Посетить выставку можно до 9 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция основана на нумизматической коллекции музея. Самым ранним экспонатом стала монета XIV века, найденная археологами во время раскопок городища в 2021–2023 годах. По современным меркам она выглядит скромно, однако представляет значительную историческую ценность. Также на выставке представлены чешуйки, полушки, копейки, червонцы, ассигнации и кредитные билеты разных эпох.

