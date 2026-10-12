В Наро-Фоминске провели мастер-классы по созданию картин с объемными лимонами

Участники клубов «Посиделки в Парке» и «Мастерская в парке» создали яркие картины с объемными лимонами на мастер-классах в парке Победы в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Победы в Наро-Фоминске прошли мастер-классы клубов «Посиделки в Парке» и «Мастерская в парке». Участники познакомились с техникой дофаминовой живописи и создали картины с объемными лимонами.

В основе этой техники — яркие краски, положительные эмоции и свобода самовыражения. Участники экспериментировали с сочетаниями цветов и фактурами. Объемные детали придали лимонам выразительность, а выбор оттенков позволил каждому по-своему воплотить общий сюжет.

Встреча помогла участникам отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на творчестве. Готовые работы можно использовать для украшения домашнего интерьера.

В парке Победы запланированы новые творческие встречи и мастер-классы, на которых участники смогут познакомиться с разными техниками и попробовать свои силы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.