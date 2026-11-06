В Наро-Фоминске провели мастер-класс по живописи с тыквой в натюрморте

Мастер-класс по живописи прошел 5 ноября в Наро-Фоминске под руководством художника Данила Клейменова. Участники создавали натюрморт с тыквой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие провел Данил Клейменов, член союза художников Подмосковья. К мастер-классу присоединились начинающие и участники с опытом в живописи. Они осваивали технические приемы и учились видеть красоту в привычных предметах.

Участники обсуждали выбор оттенков, способы передачи объема и света. Художник помогал каждому найти собственное решение композиции, объяснял, как сочетать теплые и холодные тона, передавать плотную кожуру тыквы, ее характерные ребра и насыщенный цвет.

«Иногда кажется, что вот-вот получится, но деталь все еще «не стоит» на месте. А потом вдруг находится тот самый цвет или линия — и композиция словно оживает», — поделились впечатлениями участники.

Клейменов не предлагал готовых шаблонов, а помогал участникам развивать индивидуальный взгляд на композицию и цвет.

«Моя задача — не научить всех писать одинаково, а помочь раскрыть индивидуальный взгляд на предмет. Натюрморт — это не просто набор вещей, это история, которую вы рассказываете через цвет, свет и композицию. И у каждого она своя», — пояснил Данил Клейменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.