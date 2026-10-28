В Наро-Фоминске открыли выставку авторских кукол Светланы Кузнецовой

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Персональная выставка Светланы Кузнецовой «Кукольные истории» открылась 27 октября в Доме культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске и продлится до 17 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Художница из поселка Молодежный Светлана Кузнецова, руководитель изостудии «Жар-птица» ДК «Молодежный», представила авторских кукол. Каждая работа создана вручную и существует в единственном экземпляре.

Куклы напоминают небольшие скульптурные портреты: у каждого персонажа свои характер, выражение лица и настроение. Художница тщательно прорабатывает детали — складки одежды, крошечные пуговицы, поворот головы и положение рук.

Светлана Кузнецова продолжает семейную творческую традицию. Ее отец Михаил Абакумов был мастером резьбы по дереву и реставратором старинных икон. Уважение к материалу и кропотливой ручной работе художница воплотила в создании авторских кукол.

Работы мастера хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом, в том числе в Швейцарии и Бразилии. Выставка «Кукольные истории» размещена в фойе ДК «Созвездие». Возрастная маркировка — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.