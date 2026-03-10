В Мытищах провели праздник на центральном катке 7 марта

Праздник «Девчата, на лед!» прошел 7 марта на центральном катке у дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Юные фигуристки и хоккеистки показали свои номера, а для гостей организовали мастер-класс и товарищеский матч, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный каток городского округа Мытищи в этот день стал площадкой для выступлений воспитанниц отделения фигурного катания спортивной школы «Авангард» и хоккейной «Академии Атлант». Девушки продемонстрировали мастерство и подготовку, собрав множество зрителей.

Программа прошла под девизом «Сегодня праздник у девчат». Для всех желающих организовали мастер-класс по хоккею, где участницы и гости могли попробовать себя в этом виде спорта.

«Товарищеский матч прошел ярко, красиво и с азартом. Так умеют только девчонки! Дорогие мытищинцы! Каток продолжает работать, приходите кататься на коньках. А юным спортсменам желаю верить в свои силы. Победа приходит только благодаря упорным тренировкам и терпению», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Она подчеркнула, что поддержка спорта и детских инициатив остается важным направлением работы муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.