В Мытищах отметили 55-летие худрука театра Огниво

Юбилей художественного руководителя мытищинского театра кукол «Огниво» имени С. Железкина Алексея Гущука отметили 8 апреля в Подмосковье. Заслуженному артисту России исполнилось 55 лет, к дате он представил премьеру спектакля «Тетка Чарлея», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алексей Гущук служит в театре «Огниво» много лет и является одним из ведущих артистов труппы. За это время он создал десятки ярких ролей для детей и взрослых и задействован практически во всем репертуаре. В качестве режиссера он поставил более пятнадцати спектаклей, которые известны зрителям в разных городах России.

Для многих жителей округа артист стал символом целой эпохи в истории театра кукол. Его энергия, преданность профессии и стремление к развитию помогли «Огниву» занять место среди ведущих кукольных театров страны.

К юбилею Гущук подготовил премьеру сезона — спектакль «Тетка Чарлея».

«Мы рады показать нашу новейшую постановку, которая только что вышла в свет и в которой показано, как кипит творческая жизнь в нашем театре. Ведь именно ради этого все делается», — рассказал Алексей Сергеевич.

Он добавил, что коллектив стремится развивать взрослый репертуар в кукольном театре и доказывать зрителю, что кукла — это не возрастное ограничение, а жанр. По его словам, театр остается площадкой, с которой можно нести в мир добро и свет.

Супруга артиста Елена Гущук назвала мужа «человеком-фейерверком» и подчеркнула, что его смелость, упорство и доброта помогают находить нестандартные решения и вдохновлять окружающих. Сам юбиляр отметил, что считает себя счастливым человеком благодаря поддержке наставников и семьи, а также любимому делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.