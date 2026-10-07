В Музейно-выставочном центре Серпухова открылась выставка «Время и деньги»

Это совместный проект Музея Банка России и МВЦ, приуроченный к 160-летию Банка России. Экспозиция (0+) будет работать с 6 октября по 22 ноября 2026 года, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Как рассказала заведующая отделом музейно-выставочного центра Виктория Кузьмина, выставка имеет философское название и рассказывает о развитии денежного обращения на территории Русского государства. На плакатах, предоставленных Музеем Банка России, показано, как делали, считали, перевозили и защищали деньги.

Витрины дополняют повествование экспонатами из частных собраний.

Впервые в музейной истории Серпухова представлена столь масштабная выставка нумизматики и бонистики. Посетители увидят копии киевской гривны и новгородских рублей, узнают о безмонетном периоде, монетах Серпуховского удельного княжества, подлинниках времен Анны Иоанновны, Екатерины II и Александра I. Отдельная тема — клады Серпуховского района, большая часть которых хранится в фондах Серпуховского историко-художественного музея.

Экспозиция охватывает не только российскую историю: представлены банкноты западноевропейских стран, денежные знаки времен Второй мировой войны, современные валюты Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.

Для школьников разработана программа «За свой грош везде хорош»: дети смогут «раскопать клад» в песочнице, найти монеты и забрать их с собой, а на мастер-классе изготовить кошелек. Выставка помогает понять, что современные банковские карты — результат длительной эволюции денежной системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.