В музее «Новый Иерусалим» в Истре открылась выставка «Саврасов и тишина»

В музее «Новый Иерусалим» в Истре 23 декабря открылась выставка «Саврасов и тишина», посвященная 195-летию художника Алексея Саврасова. Экспозиция объединяет работы мастера, произведения пейзажистов XIX–XXI веков и современные арт-объекты, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Саврасов и тишина» в музее «Новый Иерусалим» знакомит посетителей с многогранным творчеством Алексея Саврасова, одного из основоположников лирического пейзажа в русской живописи. В экспозицию вошли 66 работ, среди которых 35 полотен самого Саврасова, а также произведения Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Николая Дубовского, Аполлинария Васнецова, Георгия Нисского и других художников. Современное искусство представлено инсталляциями и видеоартом Николая Полисского, Леонида Тишкова, Александры Митлянской и группы «Синий суп».

Генеральный директор музея Анна Антипенко отметила, что выставка приглашает к переосмыслению наследия Саврасова и созерцанию русского пейзажа. Куратор проекта Ксения Новохатько подчеркнула, что экспозиция раскрывает разные стороны творчества художника, демонстрируя его эволюцию и эмоциональную глубину.

В проекте участвуют 19 музеев, включая Государственный Русский музей и Третьяковскую галерею. Некоторые работы впервые представлены после реставрации. Экспозиция дополнена сценографическими инсталляциями и звуковым оформлением, созданными театральными художниками под руководством Эмиля Капелюша и саунд-дизайнера Павла Ховрачева.

Для посетителей подготовлена параллельная программа: арт-медиации, лекции, мероприятия для детей и взрослых, а также музыкальный цикл, посвященный русской живописи и музыке XIX века. Выставка будет работать до 31 мая 2026 года. Подробности и билеты доступны на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.