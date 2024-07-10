В Москве запустили платформу для обсуждения стандартов культурного досуга

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте нового культурного проекта в формате медиаплатформы «Город обсуждает стандарты культурного досуга». Он запущен при поддержке департамента культуры столицы и платформы «Город идей», сообщает газета «Известия» .

«В рамках медиаплатформы жители обсудят планы по созданию стандарта московской культурной жизни, поделятся впечатлениями о городских мероприятиях, спектаклях и концертах, а также посмотрят фоторепортажи и видео с прошедших событий в сфере культуры», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Гражданам предлагается обсудить культурную жизнь в столице по семи основным направлениям, в том числе по организации музейных и выставочных мероприятий и по вопросам развития творчества.

Жители столицы могут делиться своими идеями до 21 июля. Те, что получат наибольшую поддержку среди москвичей, будут опубликованы на платформе проекта — там же можно будет следить за их реализацией.