В Москве стартовали съемки второй части фильма «Чебурашка»

Съемки второй части самого кассового фильма России «Чебурашка» стартовали в Москве. Картина выйдет 1 января 2026 года, сообщает kp.ru .

По сюжету Чебурашка целый год прожил с Геной, но в какой-то момент друзья узнают, что их дом хотят снести и построить на его месте парк развлечений. Главным героям предстоит выпутаться из этой ситуации.

Режиссером второй части также стал Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Ева Смирнова, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и другие. Чебурашку также озвучит Ольга Кузьмина.

Сборы первого фильма «Чебурашка» превысили 5 млрд рублей. Картина стала одной из самых кассовых в истории российского кинопроката.

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