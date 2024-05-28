Топ-16 фильмов и сериалов, которые выйдут на экраны в июне 2024 года

Что смотреть на большом и малом экранах в июне 2024 года как любителям отечественного кино, так и фанатам Голливуда, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в июне 2024

1. «Луна и мир» – сериал о российской лунной станции 2040 года

Фото - © Кинопоиск / кадр из сериала «Луна и мир»

Один из лучших отечественных сценаристов Илья Куликов продолжает свое погружение в жанр комедии. На этот раз юмор будет с серьезной примесью научной фантастики: новый сериал расскажет о российской лунной станции, созданной для защиты Земли от опасного астероида. Как это обычно бывает в комедиях Куликова, главные герои не будут блистать ни умом, ни моральными качествами.

Первые три серии выйдут на экраны 3 июня. Всего в сезоне будет 19 эпизодов, их показ завершится 13 июня.

2. «На автомате» – сериал о незадачливых торговцах оружием

Еще один комедийный российский сериал расскажет о двух братьях-подростках, случайно наткнувшихся на склад с оружием и решивших конвертировать находку в деньги, но в процессе выяснивших, что это не так-то просто. Одну из двух главных ролей сыграл Слава Копейкин, известный как Турбо из «Слова пацана».

Первая серия увидит свет 5 июня, график выхода остальных семи пока не обнародован.

Новинки зарубежных сериалов в июне 2024

3. «Аколит» (The Acolyte) – новый сериал о вселенной «Звездных войн»

Очередная история из жизни далекой-далекой галактики представляет собой детектив, в котором магистр-джедай будет расследовать серию загадочных преступлений. На этом пути он столкнется с бывшей ученицей (падаваном), ставшей опасным воином.

Слово «аколит» можно перевести как «приспешник» или «прислужник». Во вселенной «Звездных войн» оно означает ученика ордена ситхов.

Первые два эпизода нового сериала выйдут на экраны 4 июня, остальные шесть будут показывать по одному в неделю.

4. «Стать Карлом Лагерфельдом» (Becoming Karl Lagerfeld) – сериал о жизни знаменитого модельера

В новом биографическом проекте о мире высокой моды зрители увидят известного немецкого актера Даниэля Брюля в роли 38-летнего Карла Лагерфельда, который уже работает в Париже, но еще не стал знаменитостью. Процесс восхождения немецкого модельера к славе и станет главной темой этого французского сериала.

Все шесть эпизодов увидят свет 7 июня.

5. «Презумпция невиновности» (Presumed Innocent) – сериал о слуге закона, которого подозревают в убийстве

Новый сериал с Джейком Джилленхолом – экранизация одноименного романа писателя Скотта Туроу, по которому также был снят фильм 1990 года с Харрисоном Фордом. История крутится вокруг американского окружного прокурора, которого обвиняют в убийстве собственной любовницы.

Первые два эпизода выйдут на экраны 12 июня, остальные шесть будут показывать по одному в неделю.

Новые сезоны популярных сериалов в июне 2024

6. «Мэр Кингстауна» (Mayor of Kingstown), 3 сезон

Продолжение истории сурового города Кингстаун, жизнь которого неразрывно связана с расположенными в нем тюрьмами, продолжится 2 июня. В этот день выйдет первая серия нового сезона, остальные пять покажут по одной в неделю.

7. «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» (Sweet Tooth), 3 сезон

Приключения мальчика-мутанта в постапокалиптическом мире будущего завершатся финальным сезоном, все восемь эпизодов которого увидят свет 6 июня.

8. «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» (Power Book II: Ghost), 4 сезон

Финальный сезон похождений черного наркоторговца в современной Америке появится на экранах 7 июня. В этот день выйдет первый эпизод, график премьеры остальных пока не обнародован.

9. «Пацаны» (The Boys), 4 сезон

Популярный сериал о группе мстителей, противостоящих вконец обнаглевшим супергероям, вернется к фанатам 12 июня. Всего в новом сезоне будет восемь эпизодов, показ которых завершится 18 июля.

10. «Дом Дракона» (House of the Dragon), 2 сезон

Вероятно, главная премьера года расскажет о продолжении междоусобной войны в фэнтези-королевстве Вестерос задолго до событий «Игры престолов». Первая серия второго сезона увидит свет 16 июня, остальные семь будут выходить по одной в неделю.

11. «Медведь» (The Bear), 3 сезон

Сериал-триумфатор главных телепремий за 2023 год, рассказывающий о молодом шеф-поваре, вместо карьеры в дорогих ресторанах вынужденном управлять семейной забегаловкой, возвращается с продолжением 27 июня. В этот день на экраны выйдут все 10 новых эпизодов.

Что посмотреть в кинотеатрах в июне 2024

12. «Непослушники» – фильм о перевоспитании трудных подростков

Уже третья часть комедийной серии фильмов о том, как заблудших героев наставляют на путь истинный в провинциальном монастыре, расскажет о столкновении героев предыдущих частей с группой девиантных беспризорников. Даже для видавших виды персонажей Виктора Хориняка, Гоши Куценко и Юрия Кузнецова испытание получится непростым.

На большие экраны картина режиссера Владимира Котта выйдет 6 июня.

13. «Тур с Иванушками» – фильм о выросших фанатках знаменитой группы

Очередная история о том, как взрослые люди пытаются «закрыть гештальт». Трое подруг, в детстве фанатевших от «Иванушек International», решают поехать в тур с любимой группой по югу России. Разумеется, это незрелое решение приводит к разнообразным комическим ситуациям.

В кинотеатрах новый фильм появится 20 июня.

14. «Горизонты: Часть 1» (Horizon: An American Saga - Chapter 1) – фильм о покорении Дикого Запада

Кевин Костнер, более 30 лет назад достигший колоссального успеха с эпическим вестерном «Танцующий с волками», решил повторить и даже превзойти свой режиссерский успех. Теперь он собирается выпустить не один, а целых четыре фильма, посвященных истории США периода Гражданской войны.

Первый из них появится в российских кинотеатрах 27 июня, а второй – уже 15 августа. А вот с третьим и четвертым ясности пока нет.

Какие новинки кино посмотреть онлайн в июне 2024

15. «Не для слабонервных» (Trigger Warning) – фильм о крутой женщине-коммандос на гражданке

В этом боевике с довольно избитым сюжетом зрители смогут посмотреть на то, как крутой ветеран войн сталкивается с бандитами в родной американской глубинке. Единственная изюминка фильма в том, что главный персонаж – женщина, сыгранная секс-символом прошлого Джессикой Альбой.

Онлайн-премьера картины состоится 21 июня.

16. «Семейное дело» (A Family Affair) – фильм о запутанной истории любви

В новой романтической комедии можно будет увидеть голливудских звезд разных поколений. Молодая Зара (Джои Кинг) работает ассистентом кинозвезды Криса Коула (Зак Эфрон) – и все бы ничего, но актер внезапно влюбляется в роскошную мать девушки, Брук (Николь Кидман). Появится в картине и обладательница «Оскара» Кэти Бейтс.

Премьера фильма в интернете состоится 28 июня.