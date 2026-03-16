В Москве пропал актер Сергей Мамаев

В Москве ищут пропавшего актера Сергея Мамаева. Известно, что накануне он пришел на детский спектакль нетрезвым, не смог устоять на сцене и после этого скрылся, сообщает SHOT .

Народный артист Республики Марий Эл с труппой приехал в Москву на прошлой неделе. У Марийского ТЮЗа была постановка — «Мертвые души». Актер должен был играть помещика Ноздрева. Однако он не смог выйти на сцену, так как бы пьян, и ему быстро нашли замену.

Он ушел из театра, после чего его больше никто не видел. У него выключен телефон. К поиску подключилась полиция.

Мамаев исполнял эпизодические роли в «Бумере», «Эшелоне», «В августе 44-го…», «Монахе и бесе» и т. д. Сейчас актер в основном играет в театре сказочных персонажей — на русском и марийском языках — Мойдодыра, Кощея Бессмертного и Графа Вишенку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.