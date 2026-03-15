Актер и кинодеятель Николай Гаро скончался на 89-м году жизни

14 марта на 89-м году жизни умер известный советский и российский кинематографист, продюсер и актер Николай Гаро. Печальную новость сообщила его семья, пишет пресс-служба «Музея Эльдара Рязанова» .

Николай Гаро начал строить карьеру в кино в 1962-м году, проработав много лет директором картин на «Мосфильме», в 1993 году он перешел к продюсерской деятельности, а с 1995 года возглавил «Киностудию „Луч“» в качестве генерального директора. Он также выступал в роли актера, сотрудничая с такими режиссерами, как Леонид Гайдай, Георгий Данелия и Эльдар Рязанов.

Кинодебютом Гаро стала эпизодическая роль водителя рефрижератора в комедии «Кавказская пленница» (1967). Наиболее запомнился зрителям образ Правителя Плюка (Господина ПЖ) с планеты Плюк в культовой фантастической сатире «Кин-дза-дза!» (1986).

В 1996 году Гаро появился в ленте Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!» в качестве жениха главной героини, что положило начало их плодотворному совместному творчеству. Николай Михайлович выступил продюсером трех работ режиссера: «Привет, дуралеи!», «Старые клячи» (2000) и «Тихие омуты» (2000).

Коллектив Музея Эльдара Рязанова выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

