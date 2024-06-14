В Москве гости фестиваля «Времена и эпохи» смогут помериться силами со скифом

Исторический фестиваль «Времена и эпохи» проходит в рамках проекта «Лето в Москве», участники мероприятия смогут помериться силами со скифом, разгадать тайны истории, а также пройти тематические квесты, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Для удобства гостей фестиваля все активности пройдут на четырех площадках. Исторические игры разделили по эпохам, чтобы все желающие могли поучаствовать в решении задач на интересную для себя тему.

Новая игра начинается каждый час. Одновременно в ней могут участвовать до 25 человек. Достаточно выбрать интересующий квест, затем прийти к его началу на нужную площадку.

Погрузиться в эпоху Античности смогут посетители парка Олимпийской деревни на западе столицы. Это новая площадка в списке столичных фестивалей, добраться до которой можно пешком от станции метро «Мичуринский проспект». В этой локации гостей ждут любопытные задания по мифам и легендам Древней Греции и Рима. Вспомнят на площадке также легенды и предания Крыма.

Узнать подробнее о фестивале «Времена и эпохи» можно на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Ранее сообщалось, что на фестивале «Времена и эпохи» общая продолжительность мастер-классов превысит 1100 часов. Исторические мероприятия пройдут с 12 по 16 июня.